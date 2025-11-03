Um áudio enviado pela mãe de um empresário preso por agredir a esposa trouxe novas ameaças contra a família da vítima e foi anexado à investigação policial. O caso ocorreu na última terça-feira (28) e as agressões foram registradas por câmeras de segurança instaladas na residência do casal. O suspeito foi detido após a companheira denunciar violência doméstica.
O episódio foi registrado em Sorriso, no Mato Grosso, no mesmo imóvel onde o casal morava e onde funciona a empresa do acusado. Logo após a prisão, a mãe do agressor enviou um áudio à mãe da vítima, afirmando que mataria toda a família dela caso a mulher permanecesse com o filho preso. A gravação motivou a abertura de um procedimento específico para apurar as ameaças.
A vítima relatou que sofre agressões há cerca de dois anos. Segundo seu depoimento, no dia da prisão, ela foi espancada, enforcada e chegou a desmaiar. Ela ainda contou que o homem usava cocaína, tinha comportamento agressivo e a ameaçava com frequência, inclusive dizendo que tiraria a filha do casal, de um ano, de seus cuidados. A mulher também relatou que o suspeito e familiares declararam que “destruiriam” a família dela caso a prisão fosse efetuada.
A detenção em flagrante ocorreu após a mãe da vítima comunicar o crime à Polícia Militar. O homem permanece preso na Cadeia Pública de Sorriso, após a delegada responsável representar pela prisão preventiva. As ameaças feitas pela mãe do suspeito também estão sob investigação.