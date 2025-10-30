Um homem de 50 anos foi preso acusado de estuprar e agredir a ex-esposa, de 45 anos, dois meses após o fim do relacionamento. A vítima relatou que o suspeito invadiu sua casa, a violentou e a atacou fisicamente. Ele foi detido pela Polícia Civil e encaminhado para a delegacia.

O crime ocorreu nessa quarta-feira (29) na residência da mulher, em Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. O casal havia sido casado por seis anos e estava em processo de divórcio. Inicialmente, segundo a vítima, o homem demonstrou aceitar a separação.