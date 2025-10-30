A Justiça decidiu revogar a prisão preventiva do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, acusado de torturar e m4tar cerca de 20 gatos. Preso desde março, ele poderá responder ao processo em liberdade após decisão proferida nesta quinta-feira (30/10). A medida foi concedida após um novo habeas corpus apresentado pela defesa.
A decisão foi tomada pela 2ª Vara Criminal do Gama, no Distrito Federal. No início do mês, o mesmo pedido havia sido negado, mas a defesa voltou a recorrer. Pablo, de 30 anos, enfrentou duas sessões de julgamento — em 18 de setembro e 9 de outubro — nas quais foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa.
Com a soltura, o processo entra na fase de alegações finais, etapa que antecede a sentença. A expectativa dos advogados é que o desfecho judicial seja conhecido até o fim de novembro.
O caso veio à tona em março, após denúncias e relatos de protetores de animais. Segundo as investigações, o psicólogo adotava gatos com pelagem cinza e rajada e, depois de um período, alegava que os animais haviam desaparecido, para então adotar outros. A polícia concluiu que ao menos 20 felinos foram mortos, e apenas um foi recuperado com vida.
Testemunhos e áudios anexados ao inquérito apontaram práticas de maus-tratos cometidas dentro do apartamento onde ele morava. A defesa afirma acreditar na inocência do acusado e diz que continuará trabalhando para comprová-la em juízo.