A Justiça decidiu revogar a prisão preventiva do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, acusado de torturar e m4tar cerca de 20 gatos. Preso desde março, ele poderá responder ao processo em liberdade após decisão proferida nesta quinta-feira (30/10). A medida foi concedida após um novo habeas corpus apresentado pela defesa.

A decisão foi tomada pela 2ª Vara Criminal do Gama, no Distrito Federal. No início do mês, o mesmo pedido havia sido negado, mas a defesa voltou a recorrer. Pablo, de 30 anos, enfrentou duas sessões de julgamento — em 18 de setembro e 9 de outubro — nas quais foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa.