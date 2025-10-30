Um bebê de 1 ano e 1 mês morreu após sofrer uma descarga elétrica. A criança chegou sem vida à unidade de saúde e não respondeu às tentativas de reanimação feitas pela equipe médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (29) em uma aldeia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mãe levou o filho à UPA Piedade do Paraopeba com ajuda de vizinhos, mas o menino já não apresentava sinais vitais.