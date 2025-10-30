31 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Bebê morre após levar choque em máquina de lavar roupas

Por Da Redação | Brumadinho (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Um bebê de 1 ano e 1 mês morreu após sofrer uma descarga elétrica. A criança chegou sem vida à unidade de saúde e não respondeu às tentativas de reanimação feitas pela equipe médica.

O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (29) em uma aldeia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mãe levou o filho à UPA Piedade do Paraopeba com ajuda de vizinhos, mas o menino já não apresentava sinais vitais.

De acordo com relatos à Polícia Militar, o bebê foi socorrido com sinais compatíveis com choque elétrico, como manchas arroxeadas na pele e nos lábios. A equipe médica tentou reverter o quadro, sem sucesso.

A mãe, de 20 anos, contou que estava no terreiro com o filho, que brincava com um gato. A criança teria corrido atrás do animal e mexido na tomada de uma máquina de lavar, recebendo a descarga. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Brumadinho.

