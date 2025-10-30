A Polícia Civil atualizou o número de mortos da megaoperação realizada em comunidades cariocas e confirmou 121 vítimas. A contagem foi revista após novas entradas no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. A ação ocorreu na última terça-feira (28) e mobilizou milhares de agentes.
A operação aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, e teve participação conjunta de policiais civis e militares. Segundo as autoridades, o objetivo era combater organizações criminosas que atuam na região.
Entre os familiares que buscam por notícias, está Taua Brito, mãe de um dos homens mortos. Ela relatou ter entrado na mata à procura do filho, na esperança de encontrá-lo com vida. “Fomos procurando, corpo por corpo, realmente buscando meu filho”, declarou.
Segundo ela, o IML enfrenta alta demanda. “Eles não estão dando conta. As famílias só querem recolher os corpos e poder enterrá-los”, afirmou. Ao todo, cerca de 2.500 agentes participaram da operação, considerada uma das maiores do ano no estado.