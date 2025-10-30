A Polícia Civil atualizou o número de mortos da megaoperação realizada em comunidades cariocas e confirmou 121 vítimas. A contagem foi revista após novas entradas no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. A ação ocorreu na última terça-feira (28) e mobilizou milhares de agentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, e teve participação conjunta de policiais civis e militares. Segundo as autoridades, o objetivo era combater organizações criminosas que atuam na região.