Uma mulher de 26 anos foi atropelada pelo próprio marido enquanto estava sentada na calçada, em um caso que a polícia trata como tentativa de feminicídi0. A vítima teve ferimentos graves e precisou ser hospitalizada após ser atingida pelo carro dirigido pelo suspeito.

O crime ocorreu nesta terça-feira (28) em Lupionópolis, no Norte do Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo invade a calçada e acerta a mulher em frente a um bar.