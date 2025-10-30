Uma mulher de 26 anos foi atropelada pelo próprio marido enquanto estava sentada na calçada, em um caso que a polícia trata como tentativa de feminicídi0. A vítima teve ferimentos graves e precisou ser hospitalizada após ser atingida pelo carro dirigido pelo suspeito.
O crime ocorreu nesta terça-feira (28) em Lupionópolis, no Norte do Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo invade a calçada e acerta a mulher em frente a um bar.
Após o impacto, o motorista desceu do carro, chegou a se aproximar da vítima e, em seguida, tentou fugir. Ele abandonou o veículo e deixou o local a pé.
A mulher foi socorrida e levada ao Hospital São Rafael, em Rolândia, sendo posteriormente transferida ao Hospital Universitário de Londrina, com suspeita de lesão grave na coluna. A Polícia Civil aguarda a melhora da vítima para colher depoimento e segue em buscas pelo autor.