31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Foi esfaqueada na lanchonete pelo namorado, que fugiu

Por Da Redação | Colombo (PR)
Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de cerca de 40 anos foi esfaqueada pelo namorado dentro de uma lanchonete. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, e o suspeito fugiu após o ataque. A Polícia Civil investiga o caso e busca pelo autor, que está foragido.

O crime aconteceu em uma lanchonete no Jardim Monza, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo relatos, o casal costumava discutir com frequência, e a confusão terminou em violência.

Após ferir a mulher, o agressor — proprietário do imóvel onde funciona o estabelecimento — deixou o local. A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada ao Hospital São José dos Pinhais, onde permanece internada, sem risco de morte.

