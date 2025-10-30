Uma mulher de cerca de 40 anos foi esfaqueada pelo namorado dentro de uma lanchonete. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, e o suspeito fugiu após o ataque. A Polícia Civil investiga o caso e busca pelo autor, que está foragido.

O crime aconteceu em uma lanchonete no Jardim Monza, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo relatos, o casal costumava discutir com frequência, e a confusão terminou em violência.