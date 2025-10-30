A Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Clayton Luiz Moreira Junior, suspeito de participação no assassinato do motorista de aplicativo Carlos Eduardo de Faria Cesar, de 23 anos, em setembro deste ano.

O crime é investigado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Além de Clayton, também está preso Jonathan Eduardo Sousa Goulart, apontado como cúmplice no caso.