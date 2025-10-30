31 de outubro de 2025
SURREAL

Idosa morre em trilha após navio de cruzeiro a deixar para trás

Por Da Redação | Ilha Lizard, na Austrália
| Tempo de leitura: 1 min
Suzanne Rees
Suzanne Rees

Uma mulher de 80 anos morreu após ser deixada para trás por um navio de cruzeiro, durante uma excursão turística. A passageira fazia uma viagem de dois meses e desapareceu depois de participar de uma atividade em terra. Ela só foi dada como ausente quando não compareceu ao jantar a bordo.

O caso ocorreu na Ilha Lizard, na Austrália. A vítima, identificada como Suzanne Rees, viajava sozinha no navio Coral Adventurer e havia desembarcado para uma caminhada com possibilidade de mergulho. Segundo as autoridades, a passageira teria sido orientada a retornar sem acompanhamento, mas a embarcação deixou o local antes de seu retorno.

A polícia informou que o dia era de calor intenso e a idosa pode ter passado mal ao tentar voltar. Investigações indicam que ela tentou subir uma trilha considerada difícil, recomendada apenas para pessoas com bom condicionamento físico. Durante o percurso, acabou caindo de um penhasco.

O corpo foi localizado no dia seguinte, após buscas aéreas com helicóptero de resgate. A polícia australiana apura se houve falha nos protocolos de segurança e se a m0rte poderia ter sido evitada.

