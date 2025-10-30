Uma mulher de 80 anos morreu após ser deixada para trás por um navio de cruzeiro, durante uma excursão turística. A passageira fazia uma viagem de dois meses e desapareceu depois de participar de uma atividade em terra. Ela só foi dada como ausente quando não compareceu ao jantar a bordo.

O caso ocorreu na Ilha Lizard, na Austrália. A vítima, identificada como Suzanne Rees, viajava sozinha no navio Coral Adventurer e havia desembarcado para uma caminhada com possibilidade de mergulho. Segundo as autoridades, a passageira teria sido orientada a retornar sem acompanhamento, mas a embarcação deixou o local antes de seu retorno.