O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o chamamento público realizado pela Prefeitura de Taubaté no ano passado para definir a nova gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Também foi considerado irregular o contrato decorrente dele, firmado em julho de 2024 com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

O julgamento foi realizado pela Segunda Câmara do TCE no dia 30 de setembro, mas a decisão foi publicada apenas nessa semana. Entre as irregularidades apontadas no chamamento estão: ausência de comprovação de que a parceria seria mais vantajosa economicamente do que a gestão direta pela Prefeitura; ausência de demonstrativo de custos apurados para a estipulação de metas; ausência de estimativa do quantitativo de pessoal, de equipamentos e de materiais necessários à execução do objeto; e ausência de publicação na imprensa oficial da relação das entidades que manifestaram interesse no processo.