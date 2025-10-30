Um homem ficou ferido após um confronto entre policiais militares e suspeitos na tarde desta quinta-feira (30), em Caçapava. A troca de tiros aconteceu no bairro Vila Paraíso, durante uma ação de patrulhamento da PM para apurar denúncias de tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos com ameaças e viram criminosos empunhando armas. Diante da situação, os policiais reagiram e atiraram. Um dos suspeitos foi atingido no rosto e socorrido ao hospital da Fusam, onde passou por atendimento de urgência e permanece sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi informado.
Outros dois homens foram presos em flagrante, e um quarto suspeito conseguiu fugir. Na ação, foram apreendidas drogas, uma arma e dinheiro. Nenhum policial ficou ferido.
O caso foi encaminhado à Delegacia de Caçapava e será registrado como tentativa de homicídio contra os policiais, tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo, com legítima defesa por parte dos agentes.
Um dos presos declarou à polícia que estava no local apenas para comprar entorpecentes para uso pessoal, quando foi surpreendido pela abordagem.