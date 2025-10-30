Um homem ficou ferido após um confronto entre policiais militares e suspeitos na tarde desta quinta-feira (30), em Caçapava. A troca de tiros aconteceu no bairro Vila Paraíso, durante uma ação de patrulhamento da PM para apurar denúncias de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos com ameaças e viram criminosos empunhando armas. Diante da situação, os policiais reagiram e atiraram. Um dos suspeitos foi atingido no rosto e socorrido ao hospital da Fusam, onde passou por atendimento de urgência e permanece sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi informado.