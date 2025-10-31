O fim de semana promete tempo instável em diversas cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o sábado (1º) deve começar com sol entre muitas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No domingo (2), o cenário muda: áreas de instabilidade ganham força e há previsão de chuva mais intensa e até temporais em boa parte da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As temperaturas seguem elevadas, principalmente no sábado, com sensação de abafamento. A queda deve ser percebida no domingo, com máximas menores devido ao tempo mais fechado e à chuva persistente.