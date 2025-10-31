01 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira
Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira

O fim de semana promete tempo instável em diversas cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o sábado (1º) deve começar com sol entre muitas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No domingo (2), o cenário muda: áreas de instabilidade ganham força e há previsão de chuva mais intensa e até temporais em boa parte da região.

As temperaturas seguem elevadas, principalmente no sábado, com sensação de abafamento. A queda deve ser percebida no domingo, com máximas menores devido ao tempo mais fechado e à chuva persistente.

As temperaturas seguem elevadas, principalmente no sábado, com sensação de abafamento. A queda deve ser percebida no domingo, com máximas menores devido ao tempo mais fechado e à chuva persistente.

A recomendação é ficar atento às condições do tempo, já que as pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente entre a tarde e a noite.

São José dos Campos

Sábado: Mínima de 17°C e máxima de 27°C. Sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. Noite nublada, sem previsão de chuva.
Domingo: Mínima de 18°C e máxima de 22°C. Dia nublado com chuva contínua e possibilidade de temporal à tarde.

Taubaté

Sábado: Mínima de 18°C e máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite nublada, sem chuva.
Domingo: Mínima de 19°C e máxima de 23°C. Céu fechado, chuva ao longo do dia e risco de temporal à tarde.

Guaratinguetá

Sábado: Mínima de 18°C e máxima de 27°C. Dia com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.
Domingo: Mínima de 19°C e máxima de 24°C. Céu chuvoso durante todo o dia e à noite.

Caraguatatuba

Sábado: Mínima de 18°C e máxima de 24°C. Sol entre nuvens pela manhã e chuva a partir da tarde, com noite chuvosa.
Domingo: Mínima de 20°C e máxima de 22°C. Dia e noite com chuva persistente.

Campos do Jordão

Sábado: Mínima de 15°C e máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e da noite.
Domingo: Mínima de 16°C e máxima de 19°C. Céu nublado e chuva contínua, com risco de temporal à tarde.

