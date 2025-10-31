31 de outubro de 2025
FUTEBOL FEMININO

Meninas do Taubaté encaram o Santos no retorno do Paulista

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Junior Santos/AD Taubaté
Meninas do Taubaté encaram o Santos no retorno do Paulista
Meninas do Taubaté encaram o Santos no retorno do Paulista

Após pouco mais de um mês sem atuar pelo Campeonato Paulista Sicredi, as meninas do Taubaté voltam a campo nesta sexta-feira (31), às 19h. A equipe retoma a disputa da competição buscando somar pontos importantes nesta reta decisiva da fase classificatória.

O adversário será o Santos, em duelo válido pela 11ª rodada, marcado para o estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O confronto marca o início da sequência final do Taubaté na primeira etapa do Estadual, sob o comando do técnico Arismar Junior.

Para esta partida, o time da região terá um desfalque confirmado: a meia Luana Marques está suspensa devido ao acúmulo de três cartões amarelos e não estará à disposição.

Após o compromisso desta sexta, o Taubaté volta a jogar no dia 8 de novembro, quando enfrenta o São Paulo, às 11h, no CT de Cotia, pela 12ª rodada. Os duelos seguintes — contra o Red Bull Bragantino, em casa, e diante do Palmeiras, fora — estão programados para os dias 12 e 16 de novembro, respectivamente, mas ainda dependem da confirmação oficial de data e horário por parte da Federação Paulista de Futebol.

1º Turno

08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte

14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão

04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti

09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão

02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão

13/08 – 16h – Red Bull Bragantino 2x0 AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva

20/08 – 15h – AD Taubaté 1x2 Palmeiras – Joaquinzão

2º Turno

03/09 - 15h – AD Taubaté 0x2 Ferroviária – Joaquinzão

20/09 – 15h – Realidade Jovem 0x1 AD Taubaté - João Mendes Athayde

27/09 – 15h – AD Taubaté 0x3 Corinthians – Joaquinzão

31/10 – 19h -  Santos x AD Taubaté – Distrital do Inamar

08/11 – 11h -  São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia

A confirmar – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão

A confirmar – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri

