Após pouco mais de um mês sem atuar pelo Campeonato Paulista Sicredi, as meninas do Taubaté voltam a campo nesta sexta-feira (31), às 19h. A equipe retoma a disputa da competição buscando somar pontos importantes nesta reta decisiva da fase classificatória.

O adversário será o Santos, em duelo válido pela 11ª rodada, marcado para o estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O confronto marca o início da sequência final do Taubaté na primeira etapa do Estadual, sob o comando do técnico Arismar Junior.