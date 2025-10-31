Após pouco mais de um mês sem atuar pelo Campeonato Paulista Sicredi, as meninas do Taubaté voltam a campo nesta sexta-feira (31), às 19h. A equipe retoma a disputa da competição buscando somar pontos importantes nesta reta decisiva da fase classificatória.
O adversário será o Santos, em duelo válido pela 11ª rodada, marcado para o estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O confronto marca o início da sequência final do Taubaté na primeira etapa do Estadual, sob o comando do técnico Arismar Junior.
Para esta partida, o time da região terá um desfalque confirmado: a meia Luana Marques está suspensa devido ao acúmulo de três cartões amarelos e não estará à disposição.
Após o compromisso desta sexta, o Taubaté volta a jogar no dia 8 de novembro, quando enfrenta o São Paulo, às 11h, no CT de Cotia, pela 12ª rodada. Os duelos seguintes — contra o Red Bull Bragantino, em casa, e diante do Palmeiras, fora — estão programados para os dias 12 e 16 de novembro, respectivamente, mas ainda dependem da confirmação oficial de data e horário por parte da Federação Paulista de Futebol.
1º Turno
08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte
14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão
04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti
09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão
02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão
13/08 – 16h – Red Bull Bragantino 2x0 AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva
20/08 – 15h – AD Taubaté 1x2 Palmeiras – Joaquinzão
2º Turno
03/09 - 15h – AD Taubaté 0x2 Ferroviária – Joaquinzão
20/09 – 15h – Realidade Jovem 0x1 AD Taubaté - João Mendes Athayde
27/09 – 15h – AD Taubaté 0x3 Corinthians – Joaquinzão
31/10 – 19h - Santos x AD Taubaté – Distrital do Inamar
08/11 – 11h - São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia
A confirmar – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão
A confirmar – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri