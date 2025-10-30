A Prefeitura de São José dos Campos abriu um novo programa de anistia de multas e juros. Serão abrangidos os débitos em dívida ativa lançados até o dia 30 de setembro de 2025. Já o prazo de adesão será até o dia 30 de novembro, podendo ser prorrogado por até 30 dias, caso seja de interesse da Prefeitura.

No caso de pagamento à vista, o desconto de juros e multa irá variar de 90% a 100%, e da atualização monetária, de 30% a 100%. No caso do pagamento parcelado, o desconto de juros e multa irá variar de 55% a 85%, e da atualização monetária, de 55% a 85%.