Um homem foi preso em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, acusado de violência doméstica. A prisão aconteceu no domingo (26), na rua da Cesp.

Durante patrulhamento da Polícia Municipal, um munícipe abordou os policiais indicando o endereço onde havia uma vítima visivelmente abalada. Ela relatou ter sofrido violência por parte de seu companheiro e apresentou diversos ferimentos visíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp