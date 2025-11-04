04 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é levada ao PS após ser agredida por marido embriagado

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia Municipal de São Sebastião atuou no caso de violência doméstica
Polícia Municipal de São Sebastião atuou no caso de violência doméstica

Um homem foi preso em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, acusado de violência doméstica. A prisão aconteceu no domingo (26), na rua da Cesp.

Durante patrulhamento da Polícia Municipal, um munícipe abordou os policiais indicando o endereço onde havia uma vítima visivelmente abalada. Ela relatou ter sofrido violência por parte de seu companheiro e apresentou diversos ferimentos visíveis.

No imóvel, os policiais encontraram um ambiente de desordem, com as coisas fora do lugar, como se houvesse sido revirado. O agressor estava no interior da residência e apresentava sinais de embriaguez, com forte odor etílico. Por conta das lesões, a vítima foi encaminhada à unidade de pronto-socorro local para receber o atendimento médico necessário.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça.

