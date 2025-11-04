Um homem foi preso em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, acusado de violência doméstica. A prisão aconteceu no domingo (26), na rua da Cesp.
Durante patrulhamento da Polícia Municipal, um munícipe abordou os policiais indicando o endereço onde havia uma vítima visivelmente abalada. Ela relatou ter sofrido violência por parte de seu companheiro e apresentou diversos ferimentos visíveis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No imóvel, os policiais encontraram um ambiente de desordem, com as coisas fora do lugar, como se houvesse sido revirado. O agressor estava no interior da residência e apresentava sinais de embriaguez, com forte odor etílico. Por conta das lesões, a vítima foi encaminhada à unidade de pronto-socorro local para receber o atendimento médico necessário.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça.