Uma mulher sofreu tentativa de enforcamento dentro de sua residência no bairro Estoril, em Taubaté. A ocorrência levou à prisão do agressor, seu companheiro, na tarde de quarta-feira (29).

Policiais militares atenderam ao chamado de violência doméstica, onde a vítima relatou ter sofrido empurrões e arranhões durante uma discussão, bem como tentativa de enforcamento por parte do marido.

