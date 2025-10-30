31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por tentar enforcar a mulher e agredir vizinho

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher sofreu tentativa de enforcamento dentro de sua residência no bairro Estoril, em Taubaté. A ocorrência levou à prisão do agressor, seu companheiro, na tarde de quarta-feira (29).

Policiais militares atenderam ao chamado de violência doméstica, onde a vítima relatou ter sofrido empurrões e arranhões durante uma discussão, bem como tentativa de enforcamento por parte do marido.

Ela gritou por socorro e um vizinho acessou a casa para ajudá-la e acabou sendo agredido também.

No local, os policiais identificaram o agressor e o conduziram à delegacia, onde permaneceu preso.

