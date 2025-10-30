Ladrões de Minas Gerais são presos com 500 metros de cabos furtados de empresa telefônica no Vale do Paraíba. A ação de dois criminosos aconteceu na manhã desta quarta-feira (29/10), pela Rodovia BR-459, em Delfim Moreira (MG). O caso foi registrado na delegacia de Piquete.

Eles estavam em um Fiat Strada prata e foram presos por furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV), com menção ao §8º (Lei 15.181/2025). O delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Dinâmica da ocorrência

Acionada via 190 pelo representante da empresa, a Polícia Militar passou a acompanhar a Fiat Strada suspeita, que seguia rumo a Minas Gerais. A abordagem foi feita na divisa de Piquete (SP) com Delfim Moreira (MG). Dentro do veículo, os policiais localizaram os 500 metros de cabos e as ferramentas supostamente usadas no corte e acesso aos postes (incluindo escada).