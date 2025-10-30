Ladrões de Minas Gerais são presos com 500 metros de cabos furtados de empresa telefônica no Vale do Paraíba. A ação de dois criminosos aconteceu na manhã desta quarta-feira (29/10), pela Rodovia BR-459, em Delfim Moreira (MG). O caso foi registrado na delegacia de Piquete.
Eles estavam em um Fiat Strada prata e foram presos por furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV), com menção ao §8º (Lei 15.181/2025). O delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Dinâmica da ocorrência
Acionada via 190 pelo representante da empresa, a Polícia Militar passou a acompanhar a Fiat Strada suspeita, que seguia rumo a Minas Gerais. A abordagem foi feita na divisa de Piquete (SP) com Delfim Moreira (MG). Dentro do veículo, os policiais localizaram os 500 metros de cabos e as ferramentas supostamente usadas no corte e acesso aos postes (incluindo escada).
Os ocupantes permaneceram em silêncio sobre a origem do material. O veículo e os objetos foram apreendidos e levados ao pátio credenciado.
Apreensões
- Cabo: aproximadamente 500 metros (bitolas 50/100 e 50/200) — R$ 28.100,00
Ferramentas: 6 alicates, 1 facão, 1 tesoura, 2 chaves de fenda/Philips
Acesso: 1 escada (laranja)
Veículo: Fiat Strada HHA7D00 (prata), ano 2011/2012.
Base legal citada no BO
A autoridade policial apontou indícios de furto qualificado por rompimento de obstáculo, fraude/destreza e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal), além do §8º (Lei 15.181/2025), que trata de subtração de cabos/fios com impacto em serviços essenciais.
Com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, a Delegacia representou pela prisão preventiva, alegando reiteração desse tipo de crime na região e risco à ordem pública.
Impacto e contexto
A Polícia destaca que o furto de cabos tem crescido no Estado, com prejuízos financeiros às operadoras e interrupções de serviços essenciais (telefonia/internet).
O caso reforça o foco das forças de segurança em coibir quadrilhas itinerantes que atuam em rodovias e áreas rurais/limítrofes.
Próximos passos
Perícia: o representante da empresa se comprometeu a indicar o local exato do furto para perícia subsequente.
Inquérito: instaurado; materiais e veículo apreendidos; custódia submetida ao Judiciário após a representação por preventiva.
Perguntas Frequentes
O que devo fazer ao presenciar furto de cabos?
Ligue 190 (PM) ou 181 (Disque Denúncia). Não intervenha.
Quais sinais de furto em andamento?
Veículos sem identificação de concessionária, uso de escadas em horários incomuns, múltiplos indivíduos manipulando cabos e caixas de rede sem equipe oficial por perto.
Como isso me afeta?
Além do risco elétrico, bairros podem ficar sem telefonia/internet, afetando segurança, comércio e serviços públicos (telemedicina, escolas, repartições).