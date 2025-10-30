31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ignora a medida protetiva e é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), atenderam a uma ocorrência de violência doméstica na rua Angelo Galo, no bairro Vila São Geraldo, em São José dos Campos. A ação aconteceu na noite de quarta-feira (29), por volta das 22h30, e resultou na prisão de um homem que descumpriu medida protetiva.

O ex-marido da vítima estava fazendo xingamentos e chutando o portão da residência dela, desrespeitando medida protetiva contra ele.

Foi realizada a abordagem, ele foi preso e conduzido à DDM (Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher).

