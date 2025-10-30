Dois homens foram presos em flagrante furtando fios de cobre em São José dos Campos. O furto aconteceu na rua Doze de Outubro, no bairro Monte Castelo, na madrugada desta quinta-feira (30), às 0h50.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). O solicitante informou ter ouvido barulho em frente à sua residência e ter visto dois homens sobre uma árvore cortando cabos da rede telefônica e, na sequência, fugindo em direção à Vila Guarani.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp