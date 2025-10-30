31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Dupla furta 6 metros de cabos de cobre em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Dois homens foram presos em flagrante furtando fios de cobre em São José dos Campos. O furto aconteceu na rua Doze de Outubro, no bairro Monte Castelo, na madrugada desta quinta-feira (30), às 0h50.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). O solicitante informou ter ouvido barulho em frente à sua residência e ter visto dois homens sobre uma árvore cortando cabos da rede telefônica e, na sequência, fugindo em direção à Vila Guarani.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em patrulhamento, a equipe os avistou na rua Francisco Antônio Rodrigues e os abordou, localizando com eles 6 metros de fio de cobre.

Eles confessaram a prática do crime, foram conduzidos à CPJ, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários