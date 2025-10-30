O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 6h45, após uma explosão de GLP (gás liquefeito de petróleo) em uma residência localizada no bairro Itaguá.

De acordo com a corporação, um vazamento de gás entre o forro e a laje do térreo pode ter provocado a explosão, que causou danos estruturais no imóvel, incluindo a fragmentação de parte do forro e rompimento de tubulações do sistema hidráulico.