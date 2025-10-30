31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EXPLOSÃO

Explosão de gás em casa mobiliza Corpo de Bombeiros na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Explosão de gás em Ubatuba deixou rastro de destruição
Explosão de gás em Ubatuba deixou rastro de destruição

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 6h45, após uma explosão de GLP (gás liquefeito de petróleo) em uma residência localizada no bairro Itaguá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, um vazamento de gás entre o forro e a laje do térreo pode ter provocado a explosão, que causou danos estruturais no imóvel, incluindo a fragmentação de parte do forro e rompimento de tubulações do sistema hidráulico.

Apesar do susto, não houve vítimas. Os bombeiros isolaram a área, realizaram inspeção de segurança e tomaram todas as medidas preventivas necessárias para evitar novos riscos.

A corporação reforçou o alerta à população sobre a importância de verificar periodicamente as instalações de gás. Em caso de suspeita de vazamento, a orientação é ventilar o ambiente, desligar o fornecimento e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários