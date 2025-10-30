O caminhoneiro Sérgio Corassa, de 58 anos, morador de Rio Claro, foi vítima de um roubo de carga na madrugada de segunda-feira (27), enquanto descansava em um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Anhanguera, no trecho de Santa Rita do Passa Quatro.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Cajamar, Sérgio relatou que havia saído de Pindamonhangaba na noite anterior, transportando cerca de 32 toneladas de vergalhões de aço, avaliadas em aproximadamente R$ 300 mil, com destino a São Sebastião do Paraíso.
Durante uma parada no Posto Serra, o motorista foi surpreendido por dois homens armados, que o abordaram quando retornava do banheiro. A dupla o obrigou a entrar no caminhão e colocou um capuz sobre sua cabeça, impedindo que ele enxergasse. Em seguida, os criminosos assumiram a direção do veículo e seguiram por uma rota desconhecida.
De acordo com o relato da vítima, o caminhão permaneceu em movimento por um tempo até chegar a um local onde ele ouviu barulhos de veículos pesados, sugerindo o descarregamento da carga. Depois, Sérgio foi transferido para outro veículo e deixado em uma área isolada, sendo orientado a permanecer ali por cerca de meia hora.
Quando retirou o capuz, o caminhoneiro percebeu que seu caminhão havia sido abandonado nas proximidades, sem a carga, o celular e R$ 500 em dinheiro. Ele conseguiu ligar o veículo e seguir pela Anhanguera até chegar à delegacia de Cajamar, onde registrou a ocorrência.
Apesar do trauma, Sérgio não sofreu agressões físicas. O caminhão e o semirreboque ainda não foram recuperados.
A carga roubada pertencia à empresa GV Metalúrgica, de Pindamonhangaba, e não tinha seguro. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a participação de quadrilhas especializadas em roubo de cargas de metais e insumos industriais no interior paulista.