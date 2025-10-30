O caminhoneiro Sérgio Corassa, de 58 anos, morador de Rio Claro, foi vítima de um roubo de carga na madrugada de segunda-feira (27), enquanto descansava em um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Anhanguera, no trecho de Santa Rita do Passa Quatro.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Cajamar, Sérgio relatou que havia saído de Pindamonhangaba na noite anterior, transportando cerca de 32 toneladas de vergalhões de aço, avaliadas em aproximadamente R$ 300 mil, com destino a São Sebastião do Paraíso.