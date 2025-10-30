Nesta quinta-feira, 30 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta a LDU no Allianz Parque em um jogo que promete ser de tirar o fôlego. Em 90 minutos, estará decidido quem vai a Lima disputar a grande final da Libertadores 2025 — e quem ficará pelo caminho, dizendo adeus ao sonho da Glória Eterna.

O Verdão chega pressionado após perder o duelo de ida por 3 a 0 na altitude de Quito. Agora, precisa devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis ou vencer por quatro gols de diferença para garantir a vaga direto no tempo normal. Qualquer outro resultado coloca os equatorianos na final. É o típico jogo que separa os heróis dos meros mortais — e a torcida promete empurrar o time como se fosse o 12º jogador em campo.

O sonho do tetra segue vivo no Palmeiras