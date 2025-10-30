Nesta quinta-feira, 30 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta a LDU no Allianz Parque em um jogo que promete ser de tirar o fôlego. Em 90 minutos, estará decidido quem vai a Lima disputar a grande final da Libertadores 2025 — e quem ficará pelo caminho, dizendo adeus ao sonho da Glória Eterna.
O Verdão chega pressionado após perder o duelo de ida por 3 a 0 na altitude de Quito. Agora, precisa devolver o placar para levar a decisão aos pênaltis ou vencer por quatro gols de diferença para garantir a vaga direto no tempo normal. Qualquer outro resultado coloca os equatorianos na final. É o típico jogo que separa os heróis dos meros mortais — e a torcida promete empurrar o time como se fosse o 12º jogador em campo.
O sonho do tetra segue vivo no Palmeiras
Apesar do tropeço no Equador, o Palmeiras chega com moral. Foi o dono da melhor campanha da fase de grupos, vencendo todas as seis partidas. Nas oitavas, atropelou o Universitario-PER com um 4x0 fora de casa e um empate sem gols no Allianz. Já nas quartas, despachou o temido River Plate com vitórias por 2x1 em Buenos Aires e 3x1 em São Paulo. O primeiro revés na competição veio justamente contra a LDU, quando o time não se encontrou no primeiro tempo e viu o adversário dominar o placar.
O Verdão busca seu quarto título continental — já levantou a taça em 1999, 2020 e 2021. Do outro lado, os equatorianos sonham em repetir a façanha de 2008, quando conquistaram a América pela primeira vez. É o choque entre a tradição verde e a ousadia de Quito.
Onde assistir Palmeiras x LDU ao vivo
O jogão entre Palmeiras e LDU, válido pela semifinal da Libertadores 2025, será transmitido ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming), a partir das 21h30 (horário de Brasília
Prováveis escalações
Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Gómez, Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga, Estêvão, Dudu, Endrick. Técnico: Abel Ferreira.
LDU: Domínguez, Zambrano, Quiñónez, Rodríguez, Ramírez, Alvarado, Piovi, Perlaza, Martínez, Julio, Alzugaray. Técnico: Josep Alcácer.
Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)
Data e horário: Quinta-feira (30/10), às 21h30
Transmissão: ESPN e Disney+