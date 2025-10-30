Quatro filhotes de onça-pintada nascidos no projeto Selva Viva, em Taubaté, foram transferidos na quarta-feira (29) para centros de conservação em diferentes estados do país. A iniciativa, coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem como objetivo ampliar a diversidade genética da espécie, que está ameaçada de extinção.

Os animais foram destinados a instituições reconhecidas pela atuação na preservação e manejo da fauna silvestre. Um dos machos seguirá para o Zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, enquanto outro será enviado à Reserva Piracema, no Tocantins. Já as duas fêmeas terão como destino o Santuário Onça Pintada, em Minas Gerais, e o Nex No Extinction, em Goiás.