Pároco da cidade de Areias, no Vale do Paraíba, o padre Caio de Melo se tornou campeão nacional de truco no último final de semana, em uma disputa em dupla com o ‘Vô Tonho’, de 77 anos. Apelidados de “Os Abençoados”, eles conquistaram o título no Truco Masters, realizado em São Paulo, e levaram R$ 40 mil em prêmio.
Segundo o sacerdote, a inscrição foi feita de forma despretensiosa, com o intuito de se divertir. A dupla, que sempre jogou truco em família, nunca havia participado de competições oficiais. “A gente sempre jogou por diversão, como um hobby”, contou Caio, que competiu vestindo sua batina.
Membro da Diocese de Lorena e pároco da Paróquia Sant’Ana, em Areias, ele conquistou o título ao lado do avô, Antônio Melo, morador de Lorena. A dupla superou, na grande final, os jogadores Doni e Ortega, representantes de uma equipe de truco também paulista.
A competição contou com 16 duplas, divididas em quatro fases eliminatórias — oitavas, quartas, semifinais e final. Após uma série de partidas acirradas, o padre Caio e o avô garantiram o prêmio de R$ 40 mil e o troféu de maiores truqueiros do Brasil.
Segundo ele, a sintonia entre avô e neto foi o diferencial na competição. “Eu conheço o jeito dele jogar e ele conhece o meu. Acho que essa diferença ajudou no sucesso”.
Nas redes sociais, o momento da vitória viralizou. Em tom descontraído, os organizadores celebraram o feito do sacerdote: “Partidas impecáveis, blefes cirúrgicos e fé inabalável nas cartas. O maior truqueiro do Brasil, sim!”.
O religioso pretende usar parte do prêmio em projetos pessoais e para investir na própria formação. Ele destacou que o torneio foi uma oportunidade de mostrar que é possível conciliar a vida religiosa com momentos de lazer.
Padre Caio garantiu que segue dedicado à missão sacerdotal, mas não descarta novas competições, desde que não interfiram em seus compromissos com a Igreja.