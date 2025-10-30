Pároco da cidade de Areias, no Vale do Paraíba, o padre Caio de Melo se tornou campeão nacional de truco no último final de semana, em uma disputa em dupla com o ‘Vô Tonho’, de 77 anos. Apelidados de “Os Abençoados”, eles conquistaram o título no Truco Masters, realizado em São Paulo, e levaram R$ 40 mil em prêmio.

Segundo o sacerdote, a inscrição foi feita de forma despretensiosa, com o intuito de se divertir. A dupla, que sempre jogou truco em família, nunca havia participado de competições oficiais. “A gente sempre jogou por diversão, como um hobby”, contou Caio, que competiu vestindo sua batina.