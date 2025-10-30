Um homem de 31 anos, proprietário de uma barbearia, morreu após ser baleado no pescoço enquanto trabalhava, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A morte cerebral foi confirmada na madrugada de sábado (25) no Hospital Stella Maris, onde ele estava internado desde o ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite de sexta-feira (24), na rua Antônio Henrique de Mesquita, em frente a uma padaria, no bairro Jardim Casa Branca, região norte da cidade. Testemunhas contaram à polícia que ouviram dois disparos por volta das 21h12 e, em seguida, encontraram o comerciante caído dentro do estabelecimento, gravemente ferido.