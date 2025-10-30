31 de outubro de 2025
Logo Sampi
CRIME

Comerciante é baleado na própria barbearia e morre na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
O crime ocorreu na noite de sexta-feira (24), na rua Antônio Henrique de Mesquita
Um homem de 31 anos, proprietário de uma barbearia, morreu após ser baleado no pescoço enquanto trabalhava, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A morte cerebral foi confirmada na madrugada de sábado (25) no Hospital Stella Maris, onde ele estava internado desde o ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na noite de sexta-feira (24), na rua Antônio Henrique de Mesquita, em frente a uma padaria, no bairro Jardim Casa Branca, região norte da cidade. Testemunhas contaram à polícia que ouviram dois disparos por volta das 21h12 e, em seguida, encontraram o comerciante caído dentro do estabelecimento, gravemente ferido.

Amigos e familiares confirmaram a morte nas redes sociais na noite de quarta-feira (29), lamentando a perda.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

