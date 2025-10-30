A Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos publicou em seu perfil oficial nas redes sociais a remarcação do evento, que vai acontecer de 28 a 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha. No entanto, a programação da 11ª edição da maior festa literária do Vale do Paraíba ainda não está fechada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conforme informou OVALE, a festa vai ser retomada em um novo formato, com mais autores de São José dos Campos e da região e menos convidados de fora.
“As palavras carregam consigo o poder de transformar e inspirar. Neste Dia Nacional do Livro, anunciamos oficialmente a data da FLIM 2025 - Voam as palavras no Parque das letras”, diz a postagem da festa.
“Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, nos encontraremos no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos (SP), para celebrarmos as palavras que alimentam a construção do conhecimento, da sensibilidade, da alteridade e que são fundamentais para a formação de novos leitores”, completou.
Trata-se da primeira postagem da Flim após o evento ter sido remarcado, depois de cancelado em setembro, quando o prefeito Anderson Farias (PSD) vetou a participação da escritora e jornalista Milly Lacombe, acusada por ele de “atacar a família tradicional brasileira”. O veto provocou a maior crise da Flim em seus 11 anos de existência, além de críticas ao prefeito.
A Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), responsável pela gestão do Parque Vicentina Aranha e da Flim, informou que a programação da 11ª edição segue “em construção”, e que uma coletiva de imprensa será realizada na próxima semana para apresentar a lista de convidados.
A Flim retorna ao lado da 58ª Semana Cassiano Ricardo, cuja programação é integrada à Festa Literomusical pela terceira vez. Ambas serão realizadas no Parque Vicentina Aranha, mas promovidas por entidades diferentes.
A Semana Cassiano Ricardo é um evento organizado pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), entidade ligada à Prefeitura de São José, e a Flim é promovida pela Afac.
A Flim deve reunir mesas literárias, shows, lançamentos de livros de autores regionais, oficinas, atividades infantis, intervenções artísticas e exposições. Também previsto para a edição cancelada, o show ‘Silvero Pereira canta Belchior’ deve abrir o evento no dia 28 de novembro.
Entre os convidados das principais mesas literárias, estão previstos os apresentadores Jonas Almeida e Kelly Maria e escritores como Jô Freitas, Paulo Barja e Guilherme de Lima – nenhum deles estava na programação da edição suspensa.