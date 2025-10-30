A Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos publicou em seu perfil oficial nas redes sociais a remarcação do evento, que vai acontecer de 28 a 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha. No entanto, a programação da 11ª edição da maior festa literária do Vale do Paraíba ainda não está fechada.

Conforme informou OVALE, a festa vai ser retomada em um novo formato, com mais autores de São José dos Campos e da região e menos convidados de fora.