Policiais militares da 3ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) frustraram uma tentativa de furto no galpão de uma empresa de peças automotivas na cidade de Caçapava. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (29), quando policiais avistaram dois homens em um terreno baldio ao lado da empresa. Eles tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e preso.

No local, a equipe encontrou materiais como alicate e faca usados para realizar o furto, além de fiação de cobre já cortada.

