FLAGRANTE

Jovem reincidente em furto é preso em flagrante em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homens tentavam furtar galpão de empresa em Caçapava
Homens tentavam furtar galpão de empresa em Caçapava

Policiais militares da 3ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) frustraram uma tentativa de furto no galpão de uma empresa de peças automotivas na cidade de Caçapava. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (29), quando policiais avistaram dois homens em um terreno baldio ao lado da empresa. Eles tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e preso.

No local, a equipe encontrou materiais como alicate e faca usados para realizar o furto, além de fiação de cobre já cortada.

O suspeito, de 23 anos, já havia sido flagrado furtando um consultório odontológico no centro por videomonitoramento na madrugada anterior.

Ele foi conduzido à Delegacia de Caçapava, permanecendo preso pelo crime de furto qualificado.

