Um homem foi detido em São José dos Campos, acusado de receptação de um veículo proveniente de furto. A ocorrência foi no bairro Jardim Satélite, na terça-feira (28), durante patrulhamento da 2ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe avistou o veículo e abordou o condutor, que alegou ter adquirido o carro há 10 meses pelo valor de R$ 4.500.

