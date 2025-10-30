Um homem foi detido em São José dos Campos, acusado de receptação de um veículo proveniente de furto. A ocorrência foi no bairro Jardim Satélite, na terça-feira (28), durante patrulhamento da 2ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe avistou o veículo e abordou o condutor, que alegou ter adquirido o carro há 10 meses pelo valor de R$ 4.500.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi elaborado um boletim de ocorrência por receptação, que segue para apuração. Ele foi qualificado como investigado e liberado.