OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
INVESTIGADO

Homem é detido com carro furtado em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo com queixa de furto circulava pelo bairro Jardim Satélite
Veículo com queixa de furto circulava pelo bairro Jardim Satélite

Um homem foi detido em São José dos Campos, acusado de receptação de um veículo proveniente de furto. A ocorrência foi no bairro Jardim Satélite, na terça-feira (28), durante patrulhamento da 2ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe avistou o veículo e abordou o condutor, que alegou ter adquirido o carro há 10 meses pelo valor de R$ 4.500.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi elaborado um boletim de ocorrência por receptação, que segue para apuração. Ele foi qualificado como investigado e liberado.

