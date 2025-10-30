Em postagem nas redes sociais, o cientista Ricardo Galvão confirmou que assume a vaga de Guilherme Boulos (PSOL) na Câmara dos Deputados. Ele deixa o comando do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para ocupar a vaga de Boulos, que foi nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência.

Além de confirmar a vaga no Congresso, Galvão deu uma indireta no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o confrontou quando ele chefiava o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em 2019.

“A voz da ciência no Congresso Nacional. Em 2019, o negacionismo tentou calar a ciência. Mas resistimos. Em 2022, o povo mobilizado derrotou o autoritarismo. Hoje, a ciência brasileira ocupa um lugar na Câmara dos Deputados. Comunico oficialmente que deixo a presidência do CNPq para defender a ciência no Congresso Nacional. Assumo o mandato de deputado federal, sucedendo o ministro Guilherme Boulos, e encerro com orgulho meu ciclo à frente do CNPq, onde reconstruímos a ciência brasileira”, escreveu Galvão na publicação.