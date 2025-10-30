Três homens foram presos em tentativa de furto de peças de andaimes em São José dos Campos. A prisão aconteceu na terça-feira (28) após acionamento de policiais militares da 2ª Cia PM (Companhia de Polícia Militar) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), via 190.

A equipe recebeu a informação do furto em andamento a um estabelecimento comercial localizado no bairro Residencial Gazzo e em diligência, detiveram dois suspeitos ainda no local do crime e o terceiro numa rua próxima.

