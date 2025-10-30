A Prefeitura de São José dos Campos espera cerca de 50 mil pessoas nos cinco cemitérios públicos da cidade no Dia de Finados, no próximo domingo (2). Durante todo o mês de outubro estão sendo realizados serviços de manutenções para receber os visitantes.

Para facilitar a localização de sepulturas, a Urbam (Urbanizadora Municipal) utiliza o sistema de buscas online. Ao digitar o nome do sepultado em um dos cemitérios públicos, é possível saber em qual cemitério está o jazigo e a sua localização exata. O permite que se saia de casa previamente informado sobre o local a ser visitado, evitando a permanência em filas. A consulta é feita neste link (clique aqui).