31 de outubro de 2025
MUNICIPAIS

Cemitérios de SJC devem receber 50 mil pessoas no Dia de Finados

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Claudio Vieira/PMSJC
Movimento em cemitéiro de São José dos Campos
Movimento em cemitéiro de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos espera cerca de 50 mil pessoas nos cinco cemitérios públicos da cidade no Dia de Finados, no próximo domingo (2). Durante todo o mês de outubro estão sendo realizados serviços de manutenções para receber os visitantes.

Para facilitar a localização de sepulturas, a Urbam (Urbanizadora Municipal) utiliza o sistema de buscas online. Ao digitar o nome do sepultado em um dos cemitérios públicos, é possível saber em qual cemitério está o jazigo e a sua localização exata. O permite que se saia de casa previamente informado sobre o local a ser visitado, evitando a permanência em filas. A consulta é feita neste link (clique aqui).

No Dia de Finados, também haverá funcionários da Urbam portando tablets para auxiliar os cidadãos a localizar os jazigos nos cemitérios Colônia Paraíso (Morumbi), Maria Peregrina (Santana), Padre Rodolfo de Komorek (Centro) e Cemitério Distrital Eugênio de Melo.

Haverá música sacra nos cemitérios do Centro e de Santana. A Orquestra Splendor (maestro Isaías dos Santos Hilário) fará as apresentações às 10h (Cemitério Padre Rodolfo Komorek – Centro) e às 15h (Cemitério Maria Peregrina – Santana).

Horário de funcionamento.

Cemitério Maria Peregrina (Santana): 7h às 18h; Cemitério Distrital Eugênio de Melo: 7h às 18h; Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi): 7h às 18h; Cemitério Padre Rodolfo de Komorek (Centro): 6h às 18h; e Cemitério José Ribeiro de Souza (São Francisco Xavier): 7h às 18h.

Horários das missas: Missas no Cemitério Maria Peregrina (Santana): 8h, 10h e 16h; Missas no Cemitério Distrital Eugênio de Melo: 8h e 15h; Missas no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi): 8h, 10h, 12h e 16h; Missas no Cemitério Pe. Rodolfo de Komorek (Centro): 7h, 9h, 11h e 16h; e Missa no Cemitério José Ribeiro de Souza (São Francisco Xavier): 9h.

 

Confira mais informações.

Agentes da Mobilidade atuarão apoiando o trânsito ao redor dos cemitérios. A Guarda Municipal ajudará na segurança. A Zoonose prestará informações aos visitantes sobre os cuidados para evitar a proliferação da dengue.

Foi realizada a dedetização contra animais peçonhentos. Entrada do cemitério Pe. Rodolfo de Komorek revitalizada. Foram distribuídos QR Codes de localização em pontos estratégicos do cemitério.

Em todos os cemitérios será aplicado o “fumacê”. Foram feitas podas preventivas nas árvores de todos os cemitérios. Serão instalados banheiros químicos para reforço e maior conforto aos visitantes.

