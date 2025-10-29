O São José Basket perdeu por 88 a 72 para o Flamengo na noite desta quarta-feira (29), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Assim, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, soma duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos, com 100% de aproveitamento. Já o Flamengo está com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Nesta sexta, Anderson, do São José, foi o principal cestinha do jogo, com 16 pontos.
Agora, na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar em casa, quando recebem o Botafogo, no terceiro confronto seguido contra rivais cariocas no Caldeirão. E esse jogo acontece sábado (1), a partir das 18h, no mesmo ginásio. Um dia antes, às 20h, o Flamengo visita o Corinthians, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
O jogo
O primeiro quarto começou muito equilibrado e o São José mostrou força em casa. Mesmo contra um rival mais forte, não deixou o Flamengo escapar no placar. No fim do período, a vantagem dos visitantes era de um ponto: 20 a 19.
No segundo quarto, o São José começou errando muito e deixou o Flamengo abrir vantagem, irritando o treinador. Depois, até melhorou, diminuiu para dois pontos, porém, nos final, cometeu erros e viu o Flamengo abrir seis pontos: 44 a 38.
A equipe voltou desligada após o intervalo e viu o Flamengo abrir 11 pontos. Ali, Régis Marrelli pediu tempo técnico e deu bronca geral nos jogadores. Contudo, não adiantou muito e o time carioca fechou o terceiro período com vantagem de 14 pontos: 63 a 49.
Nos últimos 10min, o São José tentou descontar e entrar de novo na briga, mas faltou fôlego para buscar. Apesar da luta, saiu de quadra com a derrota em casa.