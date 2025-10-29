O São José Basket perdeu por 88 a 72 para o Flamengo na noite desta quarta-feira (29), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Assim, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, soma duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos, com 100% de aproveitamento. Já o Flamengo está com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Nesta sexta, Anderson, do São José, foi o principal cestinha do jogo, com 16 pontos.