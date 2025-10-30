Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta por facadas dentro de casa na tarde desta quarta-feira (29). O principal suspeito do crime é o marido, que fugiu, mas foi detido horas depois.
O caso ocorreu no bairro Capela Velha, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Familiares acharam o corpo coberto por mantas ao lado da cama, o que pode indicar tentativa de ocultar o crime, segundo a Guarda Municipal local.
A filha da vítima contou que a mãe conviveu por mais de 35 anos em um relacionamento com histórico de agressões e discussões frequentes. O casal teria tido uma briga no dia anterior ao assassinato. “Infelizmente já esperávamos. Ele era muito agressivo, bebia, usava drogas, e estavam sempre brigando”, afirmou. O suspeito foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.