A família do menino Theo Pietro Medeiros, de 10 anos, denuncia negligência médica após a morte da criança em decorrência de um quadro de apendicite supurada. Segundo os familiares, Theo começou a sentir dores abdominais no dia 20 de outubro, quando foi levado pela mãe a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, o menino foi atendido, medicado e liberado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na última quinta-feira (23), em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. Dois dias depois, na quarta-feira (22), os sintomas persistiram, e a família retornou à unidade de saúde.