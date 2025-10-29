A esposa do sargento do Bope Herbert Carvalho da Fonseca, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais a última mensagem enviada pelo marido pouco antes de morrer durante uma megaoperação policial. “Estou bem. Continua orando”, escreveu o militar à companheira, Jéssica Michele, em uma troca de mensagens pelo WhatsApp.

O caso aconteceu durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (28). Herbert e o colega de tropa Cleiton Serafim Gonçalves foram atingidos durante o confronto e não resistiram aos ferimentos.