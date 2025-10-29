A esposa do sargento do Bope Herbert Carvalho da Fonseca, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais a última mensagem enviada pelo marido pouco antes de morrer durante uma megaoperação policial. “Estou bem. Continua orando”, escreveu o militar à companheira, Jéssica Michele, em uma troca de mensagens pelo WhatsApp.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (28). Herbert e o colega de tropa Cleiton Serafim Gonçalves foram atingidos durante o confronto e não resistiram aos ferimentos.
Na conversa divulgada, Jéssica pergunta se o marido está bem e diz estar orando por ele. Pouco depois, as mensagens deixaram de ser respondidas. “Te amo. Cuidado, pelo amor de Deus. Muitos baleados. Amor, me dá sinal de vida sempre que puder”, escreveu a esposa, que relatou o desespero ao perceber o silêncio do policial.
Em uma publicação nas redes sociais, Jéssica mostrou o print da conversa e desabafou: “Você não falou mais. E agora, o que vou falar para Sofia?”, em referência à filha do casal.
Em outra postagem, ela lamentou que o marido tenha morrido no mês do aniversário da menina. “Outubro, mês do aniversário da minha filha. E para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela”, escreveu.
Herbert, que atuava há 17 anos na Polícia Militar, costumava dizer aos colegas que “tinha uma senha nas mãos” e que, caso chegasse sua vez, seria “fazendo o que mais amava”. “A gente nunca acredita, mas esse dia chegou. Não consigo explicar essa dor”, lamentou a viúva.