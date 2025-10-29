Em um intervalo de pouco mais de um mês, dois jovens perderam a vida em acidentes envolvendo motos aquáticas na represa de Igaratá, no Vale do Paraíba. Os casos de Jaqueline Barbosa, de 22 anos, e Gustavo Lopes, de 24, ocorreram em circunstâncias semelhantes e reacenderam o alerta sobre os riscos e a falta de equipamentos de segurança nas embarcações recreativas.
O caso mais recente foi o de Gustavo Lopes, encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (29), após quatro dias de buscas. O jovem, morador de Atibaia (SP), havia desaparecido no último sábado (25) depois de cair de uma moto aquática durante um passeio com amigos. Ele estava acompanhado de duas mulheres quando o trio caiu na água — nenhum deles usava colete salva-vidas. As amigas foram resgatadas por pessoas que estavam próximas, mas Gustavo afundou e não retornou à superfície.
As buscas mobilizaram mergulhadores e embarcações, com o apoio de um equipamento de sonar da Universidade de São Paulo (USP), emprestado especialmente para a operação. O aparelho permitiu identificar o ponto exato onde o corpo estava submerso, a cerca de 32 metros de profundidade, na região do Parque Alpina. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho da perícia.
Em setembro, a represa já havia sido palco de outro acidente fatal. Jaqueline Barbosa, de 22 anos, morreu após cair de um jet ski, no qual estava acompanhada de uma amiga e um rapaz. Moradora da zona norte de São Paulo, ela havia viajado para Igaratá com amigos e desapareceu nas águas no dia 31 de agosto. O corpo foi encontrado três dias depois, no dia 3 de setembro, e reconhecido pela mãe, que acompanhava as buscas no local.
As operações de resgate nos dois casos envolveram equipes do Corpo de Bombeiros de Jacareí, Defesa Civil de Igaratá e Polícia Militar, com o uso de drones, embarcações e mergulhadores especializados.