Em um intervalo de pouco mais de um mês, dois jovens perderam a vida em acidentes envolvendo motos aquáticas na represa de Igaratá, no Vale do Paraíba. Os casos de Jaqueline Barbosa, de 22 anos, e Gustavo Lopes, de 24, ocorreram em circunstâncias semelhantes e reacenderam o alerta sobre os riscos e a falta de equipamentos de segurança nas embarcações recreativas.

O caso mais recente foi o de Gustavo Lopes, encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (29), após quatro dias de buscas. O jovem, morador de Atibaia (SP), havia desaparecido no último sábado (25) depois de cair de uma moto aquática durante um passeio com amigos. Ele estava acompanhado de duas mulheres quando o trio caiu na água — nenhum deles usava colete salva-vidas. As amigas foram resgatadas por pessoas que estavam próximas, mas Gustavo afundou e não retornou à superfície.