31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

'Mãe'? Matou o filho autista e postou nas redes sociais

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
'Mãe'? Matou o filho autista e postou nas redes sociais
'Mãe'? Matou o filho autista e postou nas redes sociais

A morte de uma criança autista, assassinada pela própria mãe que depois expôs o caso nas redes sociais, reacendeu o debate sobre os desafios enfrentados por mães que cuidam sozinhas de filhos com deficiência. O episódio, além de um crime grave que exige responsabilização, escancara a urgência de políticas públicas voltadas à saúde mental e ao suporte dessas famílias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Rio de Janeiro e tem gerado forte comoção. Especialistas destacam que mães atípicas enfrentam sobrecarga emocional, isolamento social e ausência de apoio psicológico adequado. Quando esse cuidado não existe, o risco de adoecimento mental aumenta — e situações extremas podem ocorrer.

Profissionais de saúde e movimentos de apoio a famílias neurodivergentes defendem a criação de redes de acolhimento e acompanhamento psicológico contínuo, além do fortalecimento de programas sociais e de assistência. Essas medidas, segundo eles, são fundamentais para proteger tanto as mães quanto seus filhos.

Apesar da necessidade de compreender o contexto, especialistas reforçam que o ato cometido é injustificável e deve ser punido conforme a lei. A responsabilização criminal, afirmam, precisa caminhar junto da discussão sobre as causas que levam a esse tipo de tragédia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários