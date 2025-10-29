A morte de uma criança autista, assassinada pela própria mãe que depois expôs o caso nas redes sociais, reacendeu o debate sobre os desafios enfrentados por mães que cuidam sozinhas de filhos com deficiência. O episódio, além de um crime grave que exige responsabilização, escancara a urgência de políticas públicas voltadas à saúde mental e ao suporte dessas famílias.
O caso aconteceu no Rio de Janeiro e tem gerado forte comoção. Especialistas destacam que mães atípicas enfrentam sobrecarga emocional, isolamento social e ausência de apoio psicológico adequado. Quando esse cuidado não existe, o risco de adoecimento mental aumenta — e situações extremas podem ocorrer.
Profissionais de saúde e movimentos de apoio a famílias neurodivergentes defendem a criação de redes de acolhimento e acompanhamento psicológico contínuo, além do fortalecimento de programas sociais e de assistência. Essas medidas, segundo eles, são fundamentais para proteger tanto as mães quanto seus filhos.
Apesar da necessidade de compreender o contexto, especialistas reforçam que o ato cometido é injustificável e deve ser punido conforme a lei. A responsabilização criminal, afirmam, precisa caminhar junto da discussão sobre as causas que levam a esse tipo de tragédia.