A morte de uma criança autista, assassinada pela própria mãe que depois expôs o caso nas redes sociais, reacendeu o debate sobre os desafios enfrentados por mães que cuidam sozinhas de filhos com deficiência. O episódio, além de um crime grave que exige responsabilização, escancara a urgência de políticas públicas voltadas à saúde mental e ao suporte dessas famílias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Rio de Janeiro e tem gerado forte comoção. Especialistas destacam que mães atípicas enfrentam sobrecarga emocional, isolamento social e ausência de apoio psicológico adequado. Quando esse cuidado não existe, o risco de adoecimento mental aumenta — e situações extremas podem ocorrer.