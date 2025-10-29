O estudante de direito Juan Lucas Martins Zanfrilli, de 24 anos, foi identificado como o principal suspeito pela morte de Danilo Roger Bido Ferreira, encontrado morto em agosto deste ano. A defesa do jovem nega qualquer envolvimento no crime e aguarda o resultado das perícias conduzidas pela Polícia Civil do Paraná.

O caso aconteceu em Iporã, no noroeste do Paraná, onde Danilo foi localizado sem vida em uma área rural, com ferimentos provocados por faca. De acordo com as investigações, a vítima foi morta por volta das 6h do dia 31 de agosto, na estrada Jandaia, a poucos metros de seu carro.