O estudante de direito Juan Lucas Martins Zanfrilli, de 24 anos, foi identificado como o principal suspeito pela morte de Danilo Roger Bido Ferreira, encontrado morto em agosto deste ano. A defesa do jovem nega qualquer envolvimento no crime e aguarda o resultado das perícias conduzidas pela Polícia Civil do Paraná.
O caso aconteceu em Iporã, no noroeste do Paraná, onde Danilo foi localizado sem vida em uma área rural, com ferimentos provocados por faca. De acordo com as investigações, a vítima foi morta por volta das 6h do dia 31 de agosto, na estrada Jandaia, a poucos metros de seu carro.
Segundo o delegado Luã Mota, responsável pelo inquérito, ainda não está clara a relação entre Danilo e o suspeito preso. O caso segue sob sigilo. “No primeiro momento, o investigado permaneceu em silêncio. As apurações continuam em andamento”, afirmou.
Juan, que mora na zona rural do município, teve a prisão preventiva decretada pelo Ministério Público do Paraná. Ele chegou a comparecer ao velório de Danilo, o que chamou a atenção dos investigadores.
As autoridades identificaram o suspeito após analisarem câmeras de segurança e ouvirem testemunhas que ajudaram a traçar o trajeto da vítima na noite do crime. “Todas as testemunhas disseram que Danilo era muito vaidoso e jamais sairia de casa usando roupas de dormir, a menos que confiasse na pessoa que o chamou”, destacou o delegado.
Danilo morava em Toledo, no oeste do estado, e estava hospedado na casa da mãe em Iporã. Na noite do crime, ele avisou que sairia para buscar um carregador com um amigo, mas não voltou. Horas depois, foi encontrado morto.
O suspeito está detido e aguarda a conclusão do inquérito, que determinará se ele será formalmente indiciado por homicídio.