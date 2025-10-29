31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FACÇÃO

Menina de 18 anos tem mão amputada após terminar namoro

Por Da Redação | Rio Negrinho (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Menina de 18 anos tem mão amputada após terminar namoro
Menina de 18 anos tem mão amputada após terminar namoro

Uma jovem de 18 anos teve a mão direita amputada após ser atacada a golpes de facão pelo ex-companheiro dentro de um mercado. A vítima sofreu ferimentos graves e permanece internada na UTI de um hospital da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, na tarde de sexta-feira (24). De acordo com a polícia, o agressor, de 20 anos, invadiu o estabelecimento e desferiu vários golpes contra a ex-namorada.

Durante o ataque, duas pessoas tentaram intervir e também ficaram feridas. A gerente do mercado, de 32 anos, foi atingida no rosto, enquanto um funcionário, de 19, sofreu cortes na nuca e nos braços.

O homem foi preso em flagrante logo após o crime. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. As investigações seguem para apurar a motivação do ataque e eventuais antecedentes de violência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários