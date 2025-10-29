Uma jovem de 18 anos teve a mão direita amputada após ser atacada a golpes de facão pelo ex-companheiro dentro de um mercado. A vítima sofreu ferimentos graves e permanece internada na UTI de um hospital da região.
O crime aconteceu em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, na tarde de sexta-feira (24). De acordo com a polícia, o agressor, de 20 anos, invadiu o estabelecimento e desferiu vários golpes contra a ex-namorada.
Durante o ataque, duas pessoas tentaram intervir e também ficaram feridas. A gerente do mercado, de 32 anos, foi atingida no rosto, enquanto um funcionário, de 19, sofreu cortes na nuca e nos braços.
O homem foi preso em flagrante logo após o crime. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. As investigações seguem para apurar a motivação do ataque e eventuais antecedentes de violência.