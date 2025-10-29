Uma jovem de 18 anos teve a mão direita amputada após ser atacada a golpes de facão pelo ex-companheiro dentro de um mercado. A vítima sofreu ferimentos graves e permanece internada na UTI de um hospital da região.

O crime aconteceu em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, na tarde de sexta-feira (24). De acordo com a polícia, o agressor, de 20 anos, invadiu o estabelecimento e desferiu vários golpes contra a ex-namorada.