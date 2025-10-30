31 de outubro de 2025
FACÇÃO

Japinha do CV ficou 'desfigurada' após tentar proteger facção

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher apontada como integrante da linha de frente do Comando Vermelho (CV) foi morta com um tiro de fuzil durante a Operação Contenção, realizada na terça-feira (28). Conhecida como “Japinha do CV”, ela era considerada uma das principais responsáveis por proteger rotas de fuga da facção e atuar na defesa de pontos estratégicos do tráfico.

O confronto ocorreu no Rio de Janeiro, durante uma das maiores ações de segurança já realizadas no estado. De acordo com informações das forças policiais, Japinha, também chamada de Penélope e apelidada de “Musa do Crime”, portava um fuzil e vestia roupas de combate no momento em que foi baleada.

Nas redes sociais, ela costumava publicar fotos ostentando armas de grosso calibre e poses provocantes, o que a tornava uma figura conhecida dentro da facção.

Segundo as autoridades, a jovem teria atirado contra os policiais antes de ser atingida na cabeça. O corpo foi encontrado próximo a uma das áreas controladas pelo grupo criminoso.

A morte de Japinha ocorreu no contexto de uma operação que deixou mais de 60 suspeitos mortos e resultou na prisão de 81 pessoas. A ofensiva mobilizou cerca de 2,5 mil agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e unidades especiais, além de registrar quatro policiais mortos durante os confrontos.

A ação teve como objetivo desarticular o Comando Vermelho e reduzir o poder bélico da facção nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense.

