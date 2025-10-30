Uma mulher apontada como integrante da linha de frente do Comando Vermelho (CV) foi morta com um tiro de fuzil durante a Operação Contenção, realizada na terça-feira (28). Conhecida como “Japinha do CV”, ela era considerada uma das principais responsáveis por proteger rotas de fuga da facção e atuar na defesa de pontos estratégicos do tráfico.

O confronto ocorreu no Rio de Janeiro, durante uma das maiores ações de segurança já realizadas no estado. De acordo com informações das forças policiais, Japinha, também chamada de Penélope e apelidada de “Musa do Crime”, portava um fuzil e vestia roupas de combate no momento em que foi baleada.