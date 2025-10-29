O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta quarta-feira (29), o corpo de Gustavo Lopes, de 24 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (25) após cair de uma moto aquática na represa de Igaratá.

As buscas contaram com o apoio de um equipamento de sonar da Universidade de São Paulo, emprestado especialmente para a operação. O dispositivo permitiu identificar o ponto exato onde o corpo estava submerso, agilizando o resgate.