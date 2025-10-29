O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta quarta-feira (29), o corpo de Gustavo Lopes, de 24 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (25) após cair de uma moto aquática na represa de Igaratá.
As buscas contaram com o apoio de um equipamento de sonar da Universidade de São Paulo, emprestado especialmente para a operação. O dispositivo permitiu identificar o ponto exato onde o corpo estava submerso, agilizando o resgate.
Gustavo era morador de Atibaia e havia viajado até Igaratá para participar de uma festa com amigos. Durante um passeio de moto aquática, ele estava acompanhado de duas mulheres quando o trio caiu na água. Nenhum dos três usava colete salva-vidas no momento do acidente.
Segundo a Polícia Militar, as duas mulheres foram resgatadas por pessoas que estavam próximas e presenciaram a queda. Gustavo, porém, afundou e não voltou à superfície, dando início a uma mobilização que envolveu mergulhadores e embarcações durante quatro dias consecutivos.
O corpo foi encontrado na região do Parque Alpina, em Igaratá. A Polícia Militar permanece no local, preservando a área até a chegada da Perícia Técnica. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal onde passará por exames antes da liberação para a família.