O Tribunal do Júri de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, condenou Lucas Rodrigues da Silva a 35 anos, 9 meses e 16 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, violação de domicílio, lesão corporal contra mulher, furto, constrangimento ilegal e perseguição.

Segundo a sentença, o réu foi responsabilizado pelo assassinato de João Marcos Pereira Alves, ocorrido em 31 de outubro de 2022, no bairro Perequê-Mirim. De acordo com o processo, o crime foi cometido por motivo fútil, de forma cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.