31 de outubro de 2025
CONDENADO

Região: homem é condenado por cortar pên1s e matar namorado da ex

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
Da redação
O Tribunal do Júri de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, condenou Lucas Rodrigues da Silva a 35 anos, 9 meses e 16 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, violação de domicílio, lesão corporal contra mulher, furto, constrangimento ilegal e perseguição.

Segundo a sentença, o réu foi responsabilizado pelo assassinato de João Marcos Pereira Alves, ocorrido em 31 de outubro de 2022, no bairro Perequê-Mirim. De acordo com o processo, o crime foi cometido por motivo fútil, de forma cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

As investigações apontaram que Lucas espancou João Marcos e, após a vítima ficar inconsciente, mutilou seus órgãos genitais, o que provocou hemorragia fatal. A motivação estaria relacionada ao fato de o homem manter um relacionamento com a ex-namorada do acusado.

Além do homicídio, o réu também foi condenado por invadir a residência da ex-companheira, agredi-la fisicamente, furtar uma bicicleta e persegui-la de forma reiterada.

Durante o julgamento, a defesa, composta por três advogados, pediu a absolvição do acusado, mas o júri acolheu integralmente a denúncia do Ministério Público de São Paulo. A magistrada responsável pelo caso determinou que o condenado não poderá recorrer em liberdade.

