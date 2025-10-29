Um pastor foi detido por suspeita de estuprar três crianças, incluindo suas duas filhas, entre 6 e 15 anos à época dos crimes.
Os fatos aconteceram no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas, em Santo Antônio do Descoberto (GO). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a investigação avançou após uma das vítimas relatar os abusos a uma conselheira do Conselho Tutelar local. Os crimes ocorreram entre 2010 e março de 2018 na residência da família.
Ainda conforme as apurações da 27ª Delegacia de Polícia, o homem também abusou sexualmente dos enteados, na faixa etária de 6 a 15 anos. Em algumas situações, os abusos foram praticados na presença da irmã do menino, que também era menor.
Os policiais revelaram que o suspeito obrigava as crianças a assistir filmes pornográficos e as ameaçava para que não denunciassem. Em um episódio, usou arame farpado para ferir uma das vítimas e fez as filhas ficarem ajoelhadas sobre caroços de milho e tampas de garrafa.
As vítimas afirmam que os abusos ocorreram tanto quando o pastor estava sóbrio quanto sob efeito de drogas e álcool. Após os crimes, ele os obrigava a colocar as mãos sobre a Bíblia e orar.
Ao descobrir que estava sendo investigado, o homem tentou suicídio e foi socorrido na UPA de São Sebastião antes de ser preso.