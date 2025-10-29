Um pastor foi detido por suspeita de estuprar três crianças, incluindo suas duas filhas, entre 6 e 15 anos à época dos crimes.

Os fatos aconteceram no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas, em Santo Antônio do Descoberto (GO). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a investigação avançou após uma das vítimas relatar os abusos a uma conselheira do Conselho Tutelar local. Os crimes ocorreram entre 2010 e março de 2018 na residência da família.