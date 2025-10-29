Uma mulher apontada como integrante da linha de frente do Comando Vermelho (CV) foi morta com um tiro de fuzil durante uma megaoperação das forças de segurança. Conhecida pelos apelidos “Penélope” e “Japinha”, ela era considerada figura de confiança dentro da facção e costumava ostentar armas e poses militares nas redes sociais.

O confronto ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, entre os complexos do Alemão e da Penha, na terça-feira (28). Segundo informações das autoridades, Japinha usava roupas camufladas, colete tático e portava um fuzil no momento do embate. Ela teria reagido à abordagem policial e acabou atingida por um disparo fatal na cabeça.