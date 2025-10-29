Um homem de 62 anos foi detido após admitir ter matado a própria mãe, de 89 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu na terça-feira (28) e chocou familiares e vizinhos pela brutalidade. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu logo após o ataque.

O caso aconteceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a corporação, Julio dos Santos Castro teria atacado a mãe enquanto ela lavava a louça. Horas depois, ele retornou à residência em um táxi e acabou abordado pelos policiais.