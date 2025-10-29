A Polícia Civil investiga a morte de Alisson Araújo Santana, de 25 anos, atleta de jiu-jitsu que foi encontrado sem vida na manhã de terça-feira (28). O corpo foi localizado por um vizinho que percebeu o portão aberto e a ausência de movimentação na residência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Tijucas, na Grande Florianópolis. De acordo com a perícia inicial, não havia sinais de violência, e o corpo já estava em avançado estado de decomposição. A causa da morte ainda não foi determinada.
Alisson era lutador de jiu-jitsu e treinava em uma academia da cidade, onde havia conquistado recentemente uma nova faixa. O caso segue sob apuração da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), que aguarda o resultado dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.