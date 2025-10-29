Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (29), e o pai dele ficou gravemente ferido ao tentar impedir o crime. Testemunhas relataram que o homem se colocou na frente do filho no momento do ataque, mas acabou atingido pelos disparos. A Polícia Militar trata o caso como um crime passional.
A ocorrência foi registrada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no bairro Bonfim. Segundo informações iniciais, o jovem, identificado como Euler Santos, teria discutido com um homem após o suspeito fazer comentários desrespeitosos à sua companheira.
Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM), o autor dos disparos deixou o local após a briga, mas retornou acompanhado de um amigo e efetuou os tiros contra Euler. O pai da vítima, ao tentar intervir, foi atingido.
Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital 24 Horas de Almirante Tamandaré, sendo posteriormente transferido para um hospital em Curitiba. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os envolvidos.