Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (29), e o pai dele ficou gravemente ferido ao tentar impedir o crime. Testemunhas relataram que o homem se colocou na frente do filho no momento do ataque, mas acabou atingido pelos disparos. A Polícia Militar trata o caso como um crime passional.

A ocorrência foi registrada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no bairro Bonfim. Segundo informações iniciais, o jovem, identificado como Euler Santos, teria discutido com um homem após o suspeito fazer comentários desrespeitosos à sua companheira.