A Câmara de Taubaté aprovou nessa quarta-feira (29) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pede autorização para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'.
Em duas votações, o projeto recebeu votos contrários apenas dos vereadores Bilili de Angelis (PP) e Isaac do Carmo (PT). O texto seguirá para sanção do prefeito.
Segundo o projeto, os quatro imóveis somam 1,112 milhão de metros quadrados e são avaliados em R$ 168,5 milhões. No texto, Sérgio afirmou que "nosso município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".
Áreas.
Também nessa quarta-feira, mas por unanimidade, a Câmara aprovou os projetos de Sérgio que pedem autorização para a venda de outros cinco imóveis do município. Esses imóveis são terrenos sem construção, sendo três deles no Distrito Industrial do Una, um no Água Quente e um no Piracangaguá. Juntos, somam 93 mil metros quadrados e têm valor venal de R$ 1,39 milhão.
Nos projetos, Sérgio afirmou que a Prefeitura "tem expectativa de arrecadar valor maior" do que a soma dos valores venais, "pois, após a autorização legislativa, deverá se proceder com a avaliação" dos imóveis "com preços de mercado", antes dos leilões.
Também nos projetos, o prefeito argumentou que a venda dos imóveis é "adequada e oportuna", pois poderá render ao município arrecadações com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas os leilões ainda não foram realizados.