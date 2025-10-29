A Câmara de Taubaté aprovou nessa quarta-feira (29) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pede autorização para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'.

Em duas votações, o projeto recebeu votos contrários apenas dos vereadores Bilili de Angelis (PP) e Isaac do Carmo (PT). O texto seguirá para sanção do prefeito.