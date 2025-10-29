Um homem de 50 anos, que vivia em situação de rua, foi assassinado a facadas e teve o corpo queimado. O crime aconteceu na terça-feira (28) e mobilizou as forças de segurança após a descoberta do corpo próximo a uma estação de tratamento de esgoto. Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar.

O caso ocorreu em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi localizado em um motel, onde foi detido após roubar um posto de combustível. Com ele, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e uma faca que pode ter sido usada no assassinato.