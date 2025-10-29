31 de outubro de 2025
ASSASSINATO

Morador de rua é encontrado carbonizado após ser morto a facadas

Por Da Redação | Divinópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Morador de rua é encontrado carbonizado após ser morto a facadas
Morador de rua é encontrado carbonizado após ser morto a facadas

Um homem de 50 anos, que vivia em situação de rua, foi assassinado a facadas e teve o corpo queimado. O crime aconteceu na terça-feira (28) e mobilizou as forças de segurança após a descoberta do corpo próximo a uma estação de tratamento de esgoto. Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar.

O caso ocorreu em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi localizado em um motel, onde foi detido após roubar um posto de combustível. Com ele, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e uma faca que pode ter sido usada no assassinato.

Durante as buscas, outros dois homens também foram presos. De acordo com a PM, o trio possui diversas passagens pela polícia e um deles foi descrito como “muito perigoso para viver em sociedade”, devido ao histórico criminal.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames periciais. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime, que foi registrada na 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

